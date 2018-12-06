Sanko Üniversitesi Oğuzeli'nde

Dr. Özlem Soran, SANKO Üniversitesi ve Oğuzeli Belediyesi işbirliği ile düzenlenecek halka açık konferansta, “Koroner Arter Hastalığı ve Korunma Yolları” konusunda paylaşımda bulunacak.

SANKO Üniversitesi'nin yanı sıra, ABD Pittsburgh Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Soran, “Kalp damarlarında tıkanıklıkla seyreden koroner arter hastalığı ülkemizde ve dünyada ölüm nedenlerinin başındadır. Araştırmalar, dünyada her yıl 15 milyon kişinin ölümüne neden olan koroner arter hastalığından korunmanın mümkün olduğunu göstermiştir” dedi.

Türkiye'de 4 yıl önce bir ilki gerçekleştirdiklerine değinen Prof. Dr. Soran, “Tıp Fakültesi birinci sınıfta öğrenim gören öğrencilerimiz için tıp alanında araştırma ve proje geliştirme dersleri başlattık” diye konuştu.

“Yapılandırılmış proje dersleri eğitim programından geçen tıp fakültesi öğrencilerimiz, hocalarının kontrolünde yöre halkını, kalp damar hastalığı (koroner arter hastalığı) risk faktörlerini yenme konusunda bilinçlendirmek adına, katılımcılarımıza anketler yapmakta ve belirlenen zaman aralığında görüşülerek bilimsel olarak ispatlanmış yaşam tarzı değişikliklerine teşvik etmektedirler” diyen Prof. Dr. Soran, “Uyguladığımız program,Rektörümüz Prof. Dr. Güner Dağlı ve idari kadrosunun desteği ile hem farklı aşamaları bulunan bir eğitim süreci, hem de başarı ile devam eden bir sosyal sorumluluk projesidir” ifadelerine yer verdi.

Oğuzeli İlçesi Belediye Kültür ve Kongre Merkezi'nde 8 Aralık Cumartesi günü saat 14'te başlayacak konferansa, dileyen herkes davetiyesiz ve ücretsiz katılabilecek.

PROF. DR. ÖZLEM SORAN

1996 yılında kardiyoloji (kalp ve damar hastalıkları) uzmanı olduktan sonra Pittsburgh Üniversitesinde kalp yetmezliği bölümünde üst ihtisas yapmıştır.

Pittsburgh Üniversitesi'nde yaptığı çalışmalar sonucunda EECP tedavisinin (Güçlendirilmiş EksternalKonturpulsasyon) kalp yetmezliğinde kullanımınıkanıtlayan araştırmaları başlatmış ve çalışmaları sonucunda 2002 yılında FDA, EECP tedavisinin kalp yetmezliği tedavisinde kullanılmasına onay vermiştir. Bu araştırma sonuçları Dr. Özlem Soran'ın 2001 yılında Pittsburgh Üniversitesi'nde EECP Tedavileri Laboratuvarı Direktörü olmasını ve dünyada EECP Tedavisi ve Kalp yetmezliği konusunda otorite konuma gelmesini sağlamıştır.

Prof. Dr. Soran, Amerikan (American College of Cardiology, AmericanHeartAssociation) ve Avrupa Kalp Kongreleri dâhil olmak üzere 120'nin üzerinde bilimsel toplantıya konuşmacı olarak davet edilmiştir. Bilimsel ve akademik alanlarda 10'un üstünde ödül sahibi olan Dr. Özlem Soran aynı zamanda 10 bilimsel prestiji yüksek kardiyoloji dergisinin editör kurulunda görev yapmaktadır.

2004 yılında Doçent olan Dr. Özlem Soran'ın araştırmalarını yoğunlaştırdığı bir diğer alan kronik kalp yetmezliği tedavisi ve monitörizasyon programlarıdır. 2002 yılında ABD hükümetinden (Medicare ve Medicaid) 3 milyon dolarlık araştırma ödülü kazanmış, yaptığı araştırma 2009 yılında Amerikan Kalp Kongresinde o sene “Tıbba yön veren ilk 3 araştırma” arasına girmiş ve kendisi “LateBreakingClinical Trial” sunumuna seçilen ilk Türk olmuştur. 2004 ve 2005 yılında Pittsburgh Üniversitesi en başarılı öğretim görevlilerinin onurlandırdığı “honorsconvocation”a davet edilerek “recognition” ödülü almıştır. Kardiyoloji alanında 130'un üzerinde sunum ve yayını mevcuttur.

Dr. Soran aynı zamanda Pittsburgh Üniversitesi'nde Epidemiyolji yüksek lisansı yapmış, ikinci dal doçentliğini de Epidemioyoloji alanında almıştır. Özel ilgi alanlarından biride koroner arter hastalığından korunma yöntemleridir.