Spor Toto 1. Lig: Gazişehir Gaziantep: 2 - Hatayspor: 0

Lig'in 21. hafta mücadelesinde Gazişehir Gaziantep, sahasında konuk ettiği ligin formda ekiplerinden Hatayspor'u 2-0 mağlup ederek üç haftalık galibiyet hasretine son verdi.

Lig'de son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla zirve yarışından iyice uzaklaşan Gazişehir Gaziantep son haftaların formda takımı Hatayspor'u Kerim Avcı ve Del Valle'nin golleriyle 2-0 mağlup ederek derin bir nefes aldı. Bu maçın ardından Gazişehir Gaziantep puanını 35'e çıkarırken, Hatayspor ise 36 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar

45. dakikada kullanılan korner soncu Hatayspor kalecisi Akın uzaklaştırdığı top Kerim Avcı'nın önünde kaldı. Topa gelişine sert vuran Kerim, Gazişehir'i öne geçirdi. 1-0

77. dakikada ani gelişen Hatayspor atağında Gazişehir kalecisi Günay gole izin vermedi.

90+6. dakikada Gazişehir'in geliştirdiği kontra atakta topla buluşan Del Valle maçın sonucunu ilan eden golü attı. 2-0

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Onur Özütoprak, Baran Eraslan, Cem Özbay

Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Uğur Arslan Kuru, Yalçın Kılınç, Mücahit Albayrak, Rıdvan, Kerim Avcı (Segbefia dk.76), Bjarnason, Erhan, Gökhan, Chabbi (Sow dk. 66), Kenan Özer (Del Valle dk. 71)

Yedekler: Nihat, Igor, Oğuz Ceylan, Kubilay

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Hatayspor: Akın Alkan, Hamza Gür (Mirkan dk.60), Yusuf Abdioğlu, Mesut Çaytemel, Caner Hüseyin, Maiga (Korkishko dk. 45), Sadi Karaduman, Gökhan Karadeniz, Kubilay Sönmez, Selim Ilgaz, Murat Paluli (Soner Örnek dk. 85 ?)

Yedekler: Süleyman Çamlıca, Korkishko, Nimaga Özgür, Yasin, Wellington

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Kerim Avcı (dk. 42), Del Valle (dk. 90+6) (Gazişehir Gaziantep)

Sarı kartlar: Yalçın Kılınç, Gökhan Alsan, Kerim Avcı (Gazişehir Gaziantep), Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Sadi Karaduman (Hatayspor)