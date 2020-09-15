İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tarlaya uçan araca fıstık ağacı ok gibi saplandı: 6 yaralı

Gaziantep’te iki aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Gaziantep'te iki aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kaza sonucu araçların ikisi de fıstık tarlasına uçarken, bir araca fıstık ağacı ok gibi saplandı.


Kaza, öğle saatlerinde Gaziantep-Kilis karayolu Halep Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep istikametinden Kilis yönüne giden iki araçtan biri aşırı hız sonrası ani fren yapınca kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen araç, aynı yönde seyir halinde bulunan sürücüsü öğrenilemeyen 27 AAV 88 plakalı Opel marka araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç da fıstık tarlasına uçtu. Bu esnada tarlada bulunan bir fıstık ağacı, kazaya karışan araçlardan birine ok gibi saplandı. Meydana gelen kazada iki araçta bulunan toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.