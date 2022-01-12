İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Terasta mahsur kalan ineği itfaiye vinçle kurtardı

Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde tek katlı binanın teras katına çıkan ve bir daha inemeyen inek, itfaiye ekiplerince vinçle çatıdan indirildi.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde tek katlı binanın teras katına çıkan ve bir daha inemeyen inek, itfaiye ekiplerince vinçle çatıdan indirildi.


Olay, 11 Ocak Salı günü Oğuzeli ilçesi kırsal Yalnızbağ Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kırsal mahallede bir vatandaşa ait inek tek katlı evin teras katına çıktı. Tekrar aşağı inemeyen inek vatandaşların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalan ineği kurtarmak için çalışma başlattı. Olay yerine vinçli arama kurtarma aracı da sevk edildi. Terasta mahsur kalan inek vinçle çıktığı yerden indirildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.