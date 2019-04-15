İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

TÜBİTAK Türkiye finalleri

SANKO Okulları, TÜBİTAK tarafından düzenlenen “TÜBİTAK 50.

Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması”nda “Türk Dili ve Edebiyatı” dalında Türkiye üçüncülüğü, “Yazılım”da teşvik ödülü aldı.


2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında düzenlenen “TÜBİTAK 50. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması”na Türkiye genelinden toplam 16.679 proje başvurusu yapıldı.


SANKO Okulları öğrencilerinden Ece Sergen ve Elif Sergen, “Türk Dili ve Edebiyatı” dalında öğretmenleri Hayat Demirel rehberliğinde hazırladıkları “Edebiyat Engel Tanımaz” adlı projesi Türkiye üçüncüsü olmayı başardı. Teoman Efe Kuday ve Ayberk Kaan Güneş ise öğretmenleri Neriman Ersönmez rehberliğinde “Yazılım” dalında hazırladıkları “Görüntü İşleme Teknolojisi Kullanarak Hasat Yapan Otonom ve Yarı Otonom Robot” projesi Teşvik Ödülünü almaya hak kazandı.


SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, “TÜBİTAK 50. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması”nda Türkiye üçüncülüğü ve teşvik ödülü kazanarak hem SANKO Okullarının hem de Gaziantep'in adını finallere yazdırmalarının gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.


Asyalı, öğrencilerini ve danışman öğretmenlerini kutlayarak başarılarının devamını diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.