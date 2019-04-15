TÜBİTAK Türkiye finalleri

Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması”nda “Türk Dili ve Edebiyatı” dalında Türkiye üçüncülüğü, “Yazılım”da teşvik ödülü aldı.

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında düzenlenen “TÜBİTAK 50. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması”na Türkiye genelinden toplam 16.679 proje başvurusu yapıldı.

SANKO Okulları öğrencilerinden Ece Sergen ve Elif Sergen, “Türk Dili ve Edebiyatı” dalında öğretmenleri Hayat Demirel rehberliğinde hazırladıkları “Edebiyat Engel Tanımaz” adlı projesi Türkiye üçüncüsü olmayı başardı. Teoman Efe Kuday ve Ayberk Kaan Güneş ise öğretmenleri Neriman Ersönmez rehberliğinde “Yazılım” dalında hazırladıkları “Görüntü İşleme Teknolojisi Kullanarak Hasat Yapan Otonom ve Yarı Otonom Robot” projesi Teşvik Ödülünü almaya hak kazandı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, “TÜBİTAK 50. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması”nda Türkiye üçüncülüğü ve teşvik ödülü kazanarak hem SANKO Okullarının hem de Gaziantep'in adını finallere yazdırmalarının gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Asyalı, öğrencilerini ve danışman öğretmenlerini kutlayarak başarılarının devamını diledi.