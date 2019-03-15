Üniversite öğrencilerinden bağımlılık bilinci çadırı

İslahiye Milli Egemenlik Meydanına İslahiye Belediye Başkanlığı tarafından kurulan çadırda gençlere, vatandaşlara broşür ve bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirildi. GAÜN İslahiye Meslek Yüksekokulu, Yeşilay Gaziantep Şubesi ve İslahiye Sosyal Hizmetler Merkezi işbirliği ile koordine edilen etkinliğe İslahiye Belediye Başkanlığı da katkı verdi. Bağımlılıkla mücadele kapsamında kurulan çadır büyük ilgi gördü. Stantlarda halka bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı. Çocuklara ‘Uyuşturucuya Hayır' yazılı balonlar dağıtılırken yetişkinlere kalem, rozet bilek bağı ve broşür dağıtıldı. GAÜN İslahiye Meslek Yüksekokulu Bağımlılık Koordinatörü Bilal Erdoğan ve GAÜN Genç Yeşilay Gönülleri Üyesi Fakülte öğrencisi Gizem Malıçok koordinatörlüğünde yapılan etkinlikte, GAÜN Genç Yeşilay İslahiye MYO ve İİBF Gönüllü öğrenciler görev aldı. Bağımlılıkla Mücadele Çadırına İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, İslahiye Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Fatma Yırtar'ın yanı sıra vatandaşlar ve öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

İnsanlara bağımlılık bilinci oluşturma adına güzel bir etkinlik olduğunu belirten GAÜN İslahiye Meslek Yüksekokulu Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörü Bilal Erdoğan, "Bizlere destek veren Gaziantep Yeşilay Şubesi yetkililerine, İslahiye Belediyesine, Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Gençlerin yanı sıra yaşlı vatandaşlarımızda çadırımızı ziyaret ederek bilgilendirildi. Amacımız her türlü bağımlılığa ‘Hayır'diyerek insanlarımızın daha da bilinçli olmasıdır" diye konuştu.