Ünlü sanayici vefatının 23. yıldönümünde anıldı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Sanayi Odası'nın 1990-1998 yılları arasında yönetim kurulu başkanlığı görevini yapan merhum Kamil Şerbetçi'yi, vefatının 23. yıl dönümünde saygı ve rahmetle andıklarını kaydetti.

Yayımladığı mesajında, 2 Mayıs'ın merhum Kamil Şerbetçi'nin vefat yıl dönümü olduğunu belirten Adnan Ünverdi, GSO'nun ikinci yönetim kurulu başkanı, sanayici Kamil Şerbetçi'nin, GSO ve Gaziantep için yaptığı çalışmalarla sanayimizin bugünlere gelmesinde öncü isimler arasında yer aldığını ifade etti. Özveri ve büyük emeklerle kurulun kent ve ülke sanayisini yarınlara taşıyabilmek için günün zorluklarına rağmen kararlılıkla çalışmayı sürdürdüklerini ve bunun bir bayrak yarışı olduğunu kaydeden Adnan Ünverdi, şunları kaydetti:

“Sanayimizin temellerinin atılmasına ve Sanayi Odamızın gelişip büyümesinde merhum Kamil Şerbetçi'nin çok değerli katkıları bulunmaktadır. Merhum Kamil Şerbetçi, bilgisi, tecrübeleri ve insani yönüyle o günün koşullarında yarınlara ışık tutmuştur. Bizler de Kamil Şerbetçi ve diğer sanayici büyüklerimizin bizlere bıraktığı değerler ve bakış açısını geliştirmek, günümüze uygun yeniliklerle onların işaret ettiği yolda ülkemizi geleceğe taşımak en büyük hedefimizdir.

Bu duygularla Merhum Kamil Şerbetçi'yi aramızdan ayrılışının 23. yılında bir kez daha rahmet ve saygıyla anıyor, Şerbetçi Ailesi'ne, yakınlarına, çalışanlarına ve tüm Gaziantep sanayisine baş sağlığı diliyorum.''

Kamil Şerbetçi

10 Haziran 1947 yılında Gaziantep'te doğdu. İlk ve orta öğrenimini Gaziantep'te tamamlayan Kamil Şerbetçi, 1968 yılında İstanbul Ticari İlimler Akademisi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Tekstil sanayi sektöründe imalat ve ticaret işleriyle uğraşan Şerbetçi, kurucularından olduğu Brode Tekstil Sanayi, Kemal Şerbetçi Tekstil Sanayi, Şerbetçi Nakış ve Konfeksiyon Tekstil Sanayi ve Kamil Şerbetçi Tekstil Sanayi firmalarında yönetim kurulu başkanlığı yaptı. Gaziantep Sanayi Odası'nın kurucu üyelerinden olan Şerbetçi, 15 Ağustos 1989 yılında Meclis üyeliğine, 24 Nisan 1990 yılında da Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçildi. Aktif bir iş hayatı olan Şerbetçi, TOBB Sanayi Konseyi üyeliği, Daimi Ekonomik İşbirliği Konseyi Yönetim Kurulu Üyeliği, KOSGEB Genel Kurul Delegeliği, Türkiye Brode Sanayicileri Birliği Kurucu Başkanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı gözetmenliği ve Gaziantepspor Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Şerbetçi 2 Mayıs 1998 yılında bürosunda çalışırken geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını kaybetti.