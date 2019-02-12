AK Parti Piraziz Belediye Başkanı Uğur Melikoğlu: "Piraziz'imiz ve Piraziz halkı bizim kırmızı çizgimizdir”

Giresun'un Piraziz ilçesinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tüm teşkilatı iş birliği içerisinde devam ettirdiği çalışmalara İlçe Teşkilatı, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları da aktif bir şekilde katılım gösteriyor. Her sabah teşkilat üyeleriyle bir araya gelerek istişare toplantısı yapan partililer ardından başkan adayı Uğur Melikoğlu ile birlikte esnaf ziyaretlerine başlıyorlar. Esnaf ziyaretlerinin ardından ev ziyaretleri yapılıyor.

“Piraziz bizim kırmızı çizgimizdir,biz gönülleri fethederek, aziz ilçemize AK Belediyeciliği getirmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” diyen Melikoğlu "Bizler halkımıza hizmet için varız. Onların sorunları bizim sorunumuz demek. Gece gündüz demeden halkımızla kucaklaşmaya devam ediyoruz. İnanıyoruz ki 1 Nisan sabahı Piraziz'imiz de güneş bir başka doğacak. AK Parti Belediyeciliğini, şeffaf yönetim anlayışımızı ve güveni tesis ederek, her bir vatandaşımızın görüşleriyle ilçemizi hep birlikte yöneteceğiz. Tevazu, samimiyet ve gayret içerisinde Aziz Piraziz'imizde çalışmalarımıza durmaksızın devam ediyoruz,edeceğiz. Esnaflarımızı ziyaret ederek, sıkıntı ve sorunlarını dinliyor,notlarımızı alıyoruz. Yeni Piraziz'i hep birlikte inşa edeceğiz. Sen, ben yok biz varız. İlçemizi hep birlikte yöneterek huzuru, güveni ve mutluluğu daim kılacağız” dedi.