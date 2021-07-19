Bakan Yardımcısı Erdil: "Bayramda 15 helikopter ve 76 drone ile havadan denetimler devam edecek”

Giresun'da trafik denetimlerine katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, 226 bin jandarma ve emniyet personelinin bayram süresinde görev başında olacağını belirterek, "Ayrıca bu bayramda 15 helikopter ve 76 drone ile havadan denetimler de devam edecektir” dedi.

Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Giresun Valisi Enver Ünlü ile birlikte kentteki trafik uygulama noktalarını ziyaret ederek, denetimlerde sürücülere uyarılarda bulundu. Sürücüler ve yolcuların bayramını kutlayarak, trafik kurallarını hatırlatan Erdil, Vali Sonel ile birlikte çocuklara kırmızı düdük ve çeşitli hediyeler dağıttı. Erikliman uygulama noktasını ziyaret eden Bakan Yardımcısı Erdil, daha sonra Keşap otogar mevkiindeki uygulama noktasına geçti. Burada denetimler sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erdil, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla 5 yıldır her bayramda bakanlığın üst düzey yöneticilerinin alana indiklerini hatırlattı. Bu kapsamda trafik denetimleri ve uygulama noktalarını ziyaret ettiklerini ifade eden Erdil, “Bu bayram malum çok sıcakların birden bastırması, pandemi sonrası ilk serbest bayram. Birçok nedenle daha bir yüksek hareketlilik ve mobilizasyon var, trafikte yoğunluk var. Bu istikamette biz de bakanlık olarak 140 bin 372 tim ve 226 bin 582 personelimizle sahadayız. Emniyet Genel Müdürlüğümüzden, Jandarma Genel Komutanlığımızın özellikle trafikle ilgili birimlerinden 226 bin personel bu bayram süresinde görev başında olacak. Valilerimiz, kaymakamlarımız ve ilgili diğer birimlerimiz de büyük ölçüde alanda olacaklar. Ayrıca bu bayramda 15 helikopter ve 76 drone ile havadan denetimler de devam edecektir” dedi.

“Trafik kazalarında yüzde 50 azalma sağladık”

Bakan Yardımcısı Erdil, 3 yıl içinde trafik kazalarında yüzde 50 azalma sağladıklarını da kaydederek, “Bu bayram yüksek bir hareketlilik var. Trafik kazalarımızın daha yakın takip edilmesi lazım. Ülke olarak trafik kazalarında bu geçtiğimiz 3 yıl içinde çok önemli bir iyileşme sağladık, kaza sayısı yüzde 50 azaldı. Can kaybımız da yüzde 35-40 düzeyinde azaldı. Bizim örneğin 3 yıl önce 100 bin insan başına 11 iken, 2020 yılında 5,8'e geriledi. Aslında Avrupa standartlarına uygun bir noktaya indik ama bunun en aza indirilmesi ve daha da iyileştirilmesi lazım” diye konuştu.

Sürücüler, yapılan uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, uygulama noktalarında ceza yerine tavsiye ve uyarılarda bulunulmasının çok daha anlamlı olduğunu ifade ettiler.