Giresun'a 628 Milyonluk sağlık yatırımı

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Giresun'daki sağlık yatırımlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti hükümetleri döneminde sağlık alanında Giresun'a 412 Milyon liralık yatırım yapıldığını, devam edenlerle birlikte bu tutarın 628 Milyona ulaşacağını belirten Öztürk "Sağlığın önemi hiçbir bedelle ölçülemez. Sağlık her şeyin önünde gelir. Ne demiş Kanuni Sultan Süleyman, 'Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi' Yani sıhhatli bir nefesin her şeyden değerli olduğunu ifade etmiş. Giresun insanının sağlığı bizim için çok önemlidir. Yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor. Bittiğinde Giresun sağlık hizmeti verme açısından adeta bir sağlık üssü haline gelecek” dedi.

Yatırımların son durumları ve yatırım bedelleri ile ilgili de bilgiler veren Öztürk, “2019 Ekim ayı itibariyle Sağlık Bakanlığı tarafından ilimizde yürütülen çalışmalar kapsamında inşaat aşamasında olan Merkez Kale Devlet Hastanesi, Güce Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi, Entegre İlçe Hastanesi ve Eynesil Entegre İlçe Hastanesi, Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu kapsayan 3 yatırımın toplam bedeli 170 Milyon 488 bin 672 TL, planlama aşamasında olan Çamoluk Entegre İlçe Hastanesi ve Piraziz Entegre İlçe Hastanesi'ni kapsayan 2 yatırımın toplam bedeli 7 milyon 625 bin TL, proje aşamasında olan Görele Devlet Hastanesi Ek Bina, Tirebolu 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi, İlçe Sağlık Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Merkez Halk Sağlığı Laboratuvarı Ek Bina, Görele Çavuşlu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Aile Sağlığı Merkezi, Yağlıdere Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Piraziz Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi, 112 ASHİ Hizmetleri ve Soğuksu Sağlıklı Yaşam Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezini kapsayan 7 yatırımın toplam bedeli 37 milyon 750 bin TL ve bugüne kadar yapımı tamamlanmış 45 yatırımın toplam bedeli ise 412 milyon 281 bin 211 TL" olduğunu ifade etti.

İl genelinde tüm yatırımlar tamamlandığında toplam tutarın 628 milyon 144 bin 884 TL'yi bulacağını kaydeden Öztürk, amaçlarının etkin bir sağlık hizmeti sunabilmek olduğunu söyledi.