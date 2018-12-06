Giresun'da 50 bin haneden 42 binine doğalgaz ulaştı

Giresun'da doğalgaz çalışmaları yağmur, çamur demeden devam ediyor.

Teyyaredüzü, Güre, Erikliman ve Gaziler Mahallesi'ne doğalgaz arzını sağlayacak orta basınç dağıtım hattını Batlama Deresi'nden geçirmek üzere çalışan ekipler, olumsuz hava şartları ve yağmura rağmen mahallelerin doğalgaz ihtiyacını karşılamak için yoğun çaba harcıyor.

Belediye ve özel bir şirket işbirliğinde yürütülen çalışmalar sonunda 4 mahallenin en kısa sürede doğalgaz kullanmaya başlayacağı açıklandı. Doğalgaz çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Kerim Aksu, ”Doğalgazın yükünü omuzlarımıza aldık. Yeni yaptığımız bütün yollar tahrip oldu, bu yolları yeniden yapacağız. Merkezde toplam 50 bin hanenin 42 binine doğalgaz ulaşımını sağladık. Teyyaredüzü, Güre, Erikliman ve Gaziler Mahallesine en kısa sürede doğalgazı ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu mahallelerimiz önemli kuruluşların ve yoğun bir nüfusun bulunduğu bölgemiz. Bu gün arkadaşlarımız Çıtlakkale Mahallesi Sönmez Sokak'tan Batlama Sanayi Caddesine doğalgazın geçişini sağlıyorlar. Batlama Deresi üzerinden yapılan doğalgaz geçişi çok önemliydi. Bu hattın geçişinden sonra 4 mahallemize gaz akımı verilebilecek” dedi.

Başkan Aksu, doğalgazın geçtiği, bozulan tahrip olan yollarda da Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin asfaltlama çalışmalarına devam ettiğini ifade etti.