Giresun'da öğrenci, veli ve okul ilişkisi güçlendiriliyor

Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Tanı, Anla, Değerlendir” projesi kapsamında aile ziyaretleri gerçekleştiriliyor.

Giresun İl Mili Eğitim Müdürlüğü öğrencilerin devamsızlığını azaltmak, başarıyı artırmak, öğrencilerin zararlı alışkanlıklar kazanma riskini azaltmak ve başarılı öğrencilerin motivasyonunu artırmak amacıyla hazırlanan "Tanı, Anla, Değerlendir" projesi veli ve eğitim camiasını buluşturmaya devam ediyor.

Proje ile il genelindeki okullarda öğrenim gören öğrencilerin velilerine, il, ilçe milli eğitim yöneticileri ile okulların yönetici ve öğretmenleri tarafından ev ziyaretleri gerçekleştirilerek, öğrenci, öğretmen, veli ilişkisinin önemine dair farkındalık oluşturmak amaçlandığı kaydedildi.

"Tanı, Anla, Değerlendir" projesi kapsamında 2018-2019 eğitim-öğretim yılında, il genelinde toplam 15 bin 327 velinin evlerinde ziyaret yapıldığını açıklayan İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu,

projemizin 2019-2020 yılı faaliyetleri kapsamında, yer aldığını söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Tosunoğlu yaptığı açıklamada, “2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılında oldukça başarılı sonuçlar aldığımız projemizi 2019-2020 faaliyetleri içerisinde de sürdürmekteyiz. Bu kapsamda 23 Nisan İlkokulu 2. Sınıfında öğrenim gören üçüz öğrencilerimizin ailesini evinde ziyaret ettik. Ailemizin konukseverliği ve ikramları ile sıcak ve samimi bir havada gerçekleşen ziyarette, öğrencilerimizin ailesiyle sohbet ederek, okul dışında geçirdikleri zamana dair velilerimizden bilgiler aldık. Bu tür ziyaretler okul-öğrenci-veli ilişkisini sağlamlaştırarak, öğrencilerimizin gelişimini olumlu yönde desteklemektedir“ dedi.