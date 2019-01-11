Giresun'da zincirleme kaza: 2 yaralı

GİRESUN (İHA) – Giresun'un Görele ilçesinde Çavuşlu Belde Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ın içerisinde bulunduğu aracın da karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Trabzon'dan Giresun istikametine giden Merve C.'nin kullandığı 61 AAY 800 plakalı araca, İbrahim O. (38) yönetimindeki 53 K 1195 plakalı araç çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Çavuşlu Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ın da içinde bulunduğu 28 ADD 996 plakalı araç da kazaya karıştı. Çarpışmaların etkisiyle araçlar şerit değiştirirken kazada Merve C. ve Çavuşlu Belediye Başkanı Hüseyin Arslan yaralandı. Yaralı Merve Celep, Görele Devlet hastanesine kaldırılırken, Hüseyin Arslan ise ayakta tedavi gördü.

Çavuşlu Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, “Biz normal yoldan giderken ışıklar yandı, kamyon yanımızdaki araca, araçta bize vurarak yolda ters döndü. Allah ölüm vermesin diyerek” dedi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.