İhlas Haber Ajansı

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GZT Giresunspor Çekdar'ı Tuzlaspor'a kiralık gönderdi

GZT Giresunspor’da fazla forma şansı bulamayan Çekdar Orhan, Tuzlaspor’a kiralık olarak gitti.

GZT Giresunspor'da fazla forma şansı bulamayan Çekdar Orhan, Tuzlaspor'a kiralık olarak gitti.


Giresunspor'da iç transferde önemli bir gelişme yaşandı. Ligin ilk devresinde fazla forma şansı bulamayan Çekdar Orhan, 1. Lig ekibi Tuzlaspor'a kiralık olarak gönderildi. Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Çekdar Orhan, 2021-2022 sezonunun sonuna kadar TFF 1.Lig ekiplerinden Tuzlaspor'a kiralanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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