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TFF 1. Lig: GZT Giresunspor: 3 - Akhisarspor: 0 (Maç sonucu)

TFF 1.

Lig'in 33. haftasında GZT Giresunspor, Akhisarspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak zirve yarışında kayıp yaşamadı.



Maçtan dakikalar


14. dakikada Giresunspor'da Uzodimma'nın ceza sahasına gönderdiği pası Eren, Traore'ye aktardı. Kaleciye karşı karşıya kalan bu futbolcunun yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


36. dakikada Akhisarspor kalesi önünde oluşan karambolde top son olarak Balde'nin önünde kaldı. Bu futbolcu bekletmeden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi. 2-0


62. dakikada Giresunspor hızlı çıktı. Balde ile duvar pası yapan Hüsamettin, topla buluşur buluşmaz şutunu çekti ancak meşin yuvarlak direkten döndü.


68. dakikada Giresunspor'da Nalepa kaptığı topla hızlı şekilde rakip ceza sahasına girdi. Kaleci Halil'e karşı karşıya pozisyonda düzgün bir vuruş yapan bu futbolcu maçın sonucunu ilan etti. 3-0



Stat: Çotanak Spor Kompleksi


Hakemler: Özgür Yankaya, Orkun Aktaş, Mehmet Emin Tuğral, Can Cengiz


Giresunspor: Onurcan, Hüsamettin, Mehmet, Traore (Caner Hüseyin dk. 55), Eren (Kerem dk. 70), Nalepa (Milinkovic dk. 79), Balde, Erol Can (Sadi dk. 70), Sergen, Hayrullah, Uzodimma


Yedekler: Tolgahan, Diarra, Arda, Yasin, Alperen, Muhammet Himmet


Teknik Sorumlu: Ümit Şengül


Akhisarspor: Halil, Orhan, Lawal (Onurcan dk. 46 (Toure dk. 56), Berat Onur (Furkan dk. 46), Gökmen, Dzon, Yusuf Cihat (Hasan Ali dk. 46), Göksu, Doğukan (Ayuk Taku dk. 70), Mert, Peter


Yedekler: Lukac, Semih, Yavuz Serkan, Halil İbrahim, İlke


Teknik Sorumlu: Mustafa Ati Göksu


Goller: Abdou Razack Traore (dk. 14.), İbrahima Balde (dk. 36), Michal Jan Nalepa (dk. 68) (Giresunspor)


Sarı Kartlar: Göksu Mutlu (Akhisarspor), Abdou Razack Traore (Giresunspor)

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