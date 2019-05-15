Yavru martının imdadına itfaiye yetişti

Giresun'da yavru martının gagasına dolanan ipi itfaiye görevlisi çıkardı.

İş yerinin çatısında, martıların garip bir şekilde ses çıkartarak sorti yaptığını ifade eden Fahri Şahin, dikkatlice baktığında bir martı yavrusunun gagasına ip dolandığını ve anne martı ile diğer martıların çıkartmaya çalıştığını gördüğünü söyledi.

Uzun uğraşlara rağmen anne martı yavrusunun gagasındaki ipi çıkartamayınca kendisinin itfaiyeye haber verdiğini belirten Şahin, kısa sürede gelen ekipler yaptığı müdahale ile yavru martıyı ipten kurtardı. Anne martı ise yavrusuna zarar göreceği korkusu ile itfaiye görevlisine müdahale etmeye çalıştı. Bu anları ise cep telefonu ile kaydeden Şahin, görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. İç ısıtan görüntüler sosyal medyada kısa sürede yoğun ilgi gördü.