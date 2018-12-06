Gümüşhane-Bayburt Havalimanı'nda çalışmalar devam ediyor

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Köse ilçesinde 13 Haziran'da dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından temeli atılan ve şehrin rüya projelerinden birisi olan Gümüşhane-Bayburt Havalimanı'ndaki çalışmaları inceledi.

Yaklaşık 300 milyon liraya ihale edilen ve yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli havalimanı inşaatının altyapısının 1,5 yıl içerisinde bitirilmesi planlanıyor. Pist uzunluğunun 3 kilometre, genişliğinin de 60 metre olacağı havalimanında çalışmalar devam ediyor. Mania hattı ve diğer coğrafi şartlar açısından Karadeniz sahilinde görülen sis ve pusunun olmadığı bir havalimanı olan Gümüşhane-Bayburt Havalimanı özellikle sahil şeridinde yaşanacak hava muhalefeti nedeniyle oralara inemeyen uçakların bile tercih edeceği ilk havalimanı olacak.

Köse ilçesine bağlı Salyazı köyünde yapımı devam eden havalimanında Köse Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat, Köse Belediye Başkanı Şerif Aygün, İl Genel Meclisi üyesi Tuncay Taşdemir ve diğer yetkililerle birlikte incelemelerde bulunan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, havalimanı inşaatının şantiye şefi Selçuk Ertuğrul'dan brifing aldı.

“Bölgeye hizmet verecek çok önemli bir yatırım”

Burada gazetecilere yaptığı açıklamada havalimanının Gümüşhane ve Bayburt başta olmak üzere bölgeye hizmet verecek olan çok önemli bir yatırım olduğunu kaydeden Vali Taşbilek, “Yıllık yaklaşık 2 milyon yolcu kapasiteli bir havaalanı. Bu bölgedeki bütün havaalanlarına, Trabzon, Artvin, Rize ve Erzurum havaalanlarının alternatifi de olabilecek önemde bir havaalanı. İnşallah tamamlandığında bizim bölgemize, Bayburt'a ve yakın coğrafyadaki her yere hizmet verebilecek kapasiteli bir havaalanı olacak” dedi.

“Çok özellikli ve çok nitelikli bir yatırım olarak bölgemizin ve ülkemizin gelişmesine ve kalkınmasına özellikli hizmetlerde bulunacaktır”

Havalimanının devletin çok özellikli ve çok önemli bir yatırımı olduğunu kaydeden Vali Taşbilek, “Bu vesile ile bu yatırıma emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm devlet büyüklerimiz ve yetkililerimize, Bayburt Grupa teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz. İnşallah en kısa zamanda tamamlanarak bölgemizin kalkınmasına da çok önemli katkılar sunacaktır. Çok özellikli ve çok nitelikli bir yatırım olarak bölgemizin ve ülkemizin gelişmesine ve kalkınmasına özellikli hizmetlerde bulunacaktır” şeklinde konuştu.

“Kış şartları olmasına rağmen herhangi bir duraksamaya girmeden imalatlara devam ediyoruz”

Havalimanının şantiye şefi Selçuk Ertuğrul da yaklaşık 5 ay önce başladıkları çalışmaların devam ettiğini, pist gövdesinde kaya dolgu imalatlarının sürdüğünü söyledi. Kış şartları olmasına rağmen herhangi bir duraksamaya girmeden imalatlara devam ettiklerini kaydeden Ertuğrul, “Havaalanımız yaklaşık 3,5 milyon metrekare alan üzerine kurulu çok büyük bir proje. 2 milyon yolcu kapasiteli. Pist uzunluğu 3 bin metre. Genişliği 60 metre. Apron alanı 360 bin metrekare ve öngörülen kapalı alan 20 bin metrekare olacak” dedi.

2019 sonunda altyapı bitecek

Kendilerinin pistin alt yapısını oluşturmaya, havaalanı altyapısını oluşturmaya yönelik çalışma yürüttüklerini dile getiren Ertuğrul, “Üst yapısı bizim imalatlarımız bittikten sonra ihaleye çıkacak ve başlayacak. Çalışmalarımız süratle devam ediyor. 2019 sonu, 2020 başında bitirmeyi hedefliyoruz. DHMİ'ye sürekli bilgi veriyoruz ve ilerleme gönderiyoruz. Ankara'dan sürekli takip halindeler” ifadelerini kullandı.