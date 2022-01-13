Gümüşhane'de kar yağışı etkili oluyor

Gümüşhane'de gece başlayan kar yağışının ardından Kelkit ilçesindeki tüm okullar tatil edilirken diğer ilçelerdeki taşımalı okulların hepsi tatil edildi. Yağış nedeniyle 198 köy yolu da ulaşıma kapandı.

Gümüşhane'de dün gün boyu devam eden yağmur yağışı gece yarısı yerini kar yağışına bıraktı. Özellikle Kelkit, Köse ve Şiran ilçelerinde etkili olan yağış nedeniyle Kelkit ilçesindeki tüm okullar, Merkez, Şiran, Köse, Torul ve Kürtün ilçelerinde de taşımalı sistemle eğitim görülen okullar tatil edildi.

Yüksek kesimlerde 40 santimetreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle il genelinde de 198 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresine bağlı ekipler taşımalı okulların tatil olması nedeniyle diyaliz hastalarının olduğu ve acil durum olan köy yollarını ulaşıma açma çalışmaları gerçekleştiriyor.

Kar yağışının gece yarısına kadar devam edeceği tahmin edilirken vatandaşların hem karayollarını hem köy yollarını hem de kent merkezlerindeki yolları kullanırken dikkatli ve tedbir olmalarını istedi.

Karayolu yol ağında bulunan Gümüşhane-Trabzon arasındaki Zigana dağı, Gümüşhane-Şiran arasındaki Tersun dağı, Gümüşhane-Bayburt arasındaki Vauk dağı, Gümüşhane-Kelkit arasındaki Pekün dağı, Gümüşhane-Yağmurdere arasındaki Kostan dağı, Gümüşhane-Köse arasındaki Köse dağı geçitlerinde de kar yağışı nedeniyle ekiplerin 24 saat esasıyla çalışmalarını sürdürdüğü, zaman zaman ulaşımda güçlükler yaşandığı, sürücülerin çekme halatı ve zincirsiz yola çıkmamaları gerektiği bildirildi.