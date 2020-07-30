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Gümüşhane'de şüpheli paketten elbise çıktı

Gümüşhane’de bir banka şubesi önünde unutulan şüpheli valiz, emniyet mensupları tarafından fünyeyle patlatıldı.

Gümüşhane'de bir banka şubesi önünde unutulan şüpheli valiz, emniyet mensupları tarafından fünyeyle patlatıldı. Valizden elbise ve ayakkabı çıktı.


Atatürk Caddesi'ndeki bir banka şubesi önünde akşam saatlerinde şüpheli paket ihbarı alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, valizin bulunduğu kaldırıma güvenlik şeridi çekerek, caddeyi araç trafiğine kapattı.


Yapılan anonslarla vatandaşlar olay yerinden uzaklaştırılırken, bölgeye gelen bomba imha uzmanı koruyucu elbisesini giydikten sonra valizi fünyeyle kontrollü olarak patlattı. Valizden ayakkabı ve elbise gibi kişisel eşyalar çıktı.


Patlatma nedeniyle araç ve yaya trafiğine kapatılan cadde daha sonra normale döndü.

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