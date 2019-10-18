İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

1 Rus'un öldüğü kaza paraşütlerin çarpışması sonucu meydana gelmiş

1 Rus'un öldüğü kaza paraşütlerin çarpışması sonucu meydana gelmiş
1 Rus'un öldüğü kaza paraşütlerin çarpışması sonucu meydana gelmiş

Muğla’nın Fethiye ilçesinde 20. Ölüdeniz Hava Oyunları sırasında Rus uyruklu bir kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kazanın, iki ayrı paraşütün havada çarpışması sonucu meydana geldiği ortaya çıktı.

20. Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali sırasında Rus uyruklu 1 paraşütçünün öldüğü, birisi ağır iki paraşütçünün ise yaralandığı kazanın detayları belli oldu. 4 Rus turistin karıştığı kazanın Babadağ'ın 1700 metre pistinden ikili atlayış yapan Pawel Trishin ve yanında yolcu olan Feder Chelyshev'u taşıyan paraşüt ile gene ikili atlayış yapan pilotluğunu Serge I Soliar ve yanında bulunan yolcusu Julia Shato'nun bulunduğu paraşütün havada süzüldükleri sırada çarpışmaları neticesinde meydana geldiği ortaya çıktı.

Pawel Thishin'in düştüğü yerde hayatını kaybettiği kazada, yaralanan Serge I Soliar ve Feder Chelyshev hastanede tedavi altına alındı. Diğer paraşütçü Julia Shato ise paraşüt ile normal bir şekilde Ölüdeniz Plajı'na iniş yaptı.

Murat Yalçın

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.