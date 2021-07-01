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1 Temmuz 2021 koronavirüs tablosu! İşte Türkiye'de koronavirüste son durum

1 Temmuz 2021 koronavirüs tablosu! İşte Türkiye'de koronavirüste son durum
1 Temmuz 2021 koronavirüs tablosu! İşte Türkiye'de koronavirüste son durum

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 42 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 5 bin 288 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Tabloya göre son 24 saatte 42 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 49 bin 774'e yükseldi. Toplamda 61 milyon 12 bin 512 test yapıldı. Bugün yapılan 225 bin 537 testten, 5 bin 288 yeni vaka sayısı, 462 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 430 bin 940 olduğu, bugün iyileşen 6 bin 219 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 300 bin 500'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,7, ağır hasta sayısının ise 706 olduğu açıklandı.

Mehmet Kalay
 

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