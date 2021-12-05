1 yıl önce alkollü araç kullanırken yakalanan avukat komşusunu vurmaktan tutuklandı

Olay, dün Derince ilçesi Yenikent Mahallesi Begüm Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, farklı apartmanlarda oturan avukat D.K. ile öğrenci E.A. tartışmaya başladı. Sözlü tartışma iki taraf da sokağa inince büyüdü.

İddiaya göre D.K, belindeki silahı çıkarıp E.A'nın başına silahın kabzasıyla vurmaya başladı. Bu sırada silahın bir anda ateş almasıyla E.A. kolundan vuruldu. Olayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri E.A'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak hastaneye kaldırdı. D.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. D.K'nin gözaltına alınması esnasında E.A'nın ağabeyi M.A. ile de aralarında arbede yaşandı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen avukat D.K. tutuklandı.

Alkollü araç kullanmıştı

Avukat D.K., 2020 yılında polis denetiminde alkollü şekilde araç kullanırken yakalanmış ve ehliyetine el konulmuştu. Ehliyetine el konulduktan yaklaşık 4 ay sonra yeniden direksiyon başına geçen D.K., şubat ayında polis ekiplerinin denetimine yine yakalanmış ve para cezası uygulanmıştı.

Mustafa Taşören

