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10 Bin Kadın Girişimci Programı'ndan mezun Türk kadın girişimciler bir araya geliyor

10 Bin Kadın Girişimci Programı'ndan mezun Türk kadın girişimciler bir araya geliyor
10 Bin Kadın Girişimci Programı'ndan mezun Türk kadın girişimciler bir araya geliyor

10 Bin Kadın Girişimci Programı’ndan mezun Türk kadın girişimciler, Özyeğin Üniversitesi’nin ev sahipliğinde bir araya gelecek.

Goldman Sachs tarafından global bir proje olarak hayata geçirilen ve Türkiye'de Özyeğin Üniversitesi'nin iş birliğiyle yürütülen 10 Bin Kadın Girişimci Programı'ndan mezun Türk kadın girişimciler, Özyeğin Üniversitesi'nin ev sahipliğinde buluşacak. 

Yapılan duyuruya göre, özel bir etkinlikte buluşacak kadın girişimciler, hayata geçirdikleri işleri ve başarı hikayelerini, yaşadıkları zorlukları ve bu zorlukları aşma yöntemlerini paylaşacak. 18 Nisan 2019 tarihinde Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü'nde düzenlenecek programda girişimci kadınlar, kurulacak stant aracılığıyla başarılı girişim projelerini aktararak, ürünlerini ve hizmetlerini katılımcılarla paylaşacak. 

Program kapsamında “10 bin Kadın Girişimci Programı” mezunlarının tecrübelerini paylaşacakları “Girişimcilik Yolculuğunda Kadın - Erkek İş Birliği” başlıklı bir panel de düzenlenecek.  

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