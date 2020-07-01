10 dönüm alana dikildi, görenleri büyülüyor

Turhal ilçesine bağlı Ayranpınar köyünde “Tıbbi ve Aromatik Bitki Üretimini Geliştirme Projesi” kapsamında yaklaşık 5 yıl önce lavanta dikimi yapıldı. Yaklaşık 10 dönümlük tarım arazisine dikilen lavantalar görselliği ile doğaseverlerin ilgi odağı oluyor. Fotoğraf çektirmek isteyenler için doğal bir stüdyoya dönüşen tarla aynı zamanda köylülere de örnek oluyor. İş adamı Cengiz Öz, amaçlarının tarım vasfını yitirmiş arazilerin değerlendirilmesi olduğuna dikkat çekti. Lavanta bitkisinin fazla bir bakıma ihtiyacı olmadığını dile getiren Öz, “Lavanta dikimi yapılalı 5 yıl oldu. Lavanta bitkisi gübre, su istemiyor. Yabani hayvan tarlaya girmiyor, güzel bir ürün. Yani alternatif anlamda gerekli ürünlerden birisi. Bu anlamda köylülerimize bu bitkiyi dikmelerini öneriyoruz” dedi.

Tarla doğal fotoğraf stüdyosuna dönüştü

Doğal bir fotoğraf stüdyosuna dönen tarlanın dikkat çektiğini ifade eden Öz, “İnsanlar gelip burada fotoğraf çekiniyor. Düğün, nişan fotoğrafları çekinenler var. O da işin ayrı bir güzelliği. Daha önce burası buğday ektiğimiz bir tarla idi. Normalde tarım vasfını yitirmiş yerde yapmamız gerekiyordu. Ama tarlamız yolun kenarında olduğu için insanlar görsün etkilensin de birkaç kişi daha bu işi yapsın istedik. Hem ticari hemde görsel olarak bir değer kazandık. Köylülerimize bu bitkiyi dikmeleri tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

Lavanta'nın yağını çıkarmayı hedefliyorlar

Öz, bir diğer amaçlarının da çiçeğini sattıkları lavantanın yağ fabrikası kurarak işlemek olduğunu belirterek, “Bu ürün köyümüzde çoğaldığı zaman yağ fabrikası kurmayı istiyoruz. Bu şekilde işlenmiş olarak daha değerli değerlerde satmayı planlıyoruz. Şimdilik böyle, çoğaldıkça daha iyi olacak. Ayrıca her bölgeye ait bitki oluşturalım diye başladık. Pilot bölge olarak da Ayranpınar Köyü seçtik. İyi ki de yapmışız. Hem görselliğini kullanıyoruz hemde çiçeğini satarak buğdayın kat kat üstünde gelir elde ediyoruz” şeklinde konuştu.

Köy muhtarı Muharrem Asarkaya ise köylerinin geleceğinin lavanta bitkisi olduğunu ifade ederek, "Bu bitkinin ilaç, mazot, gübre masrafı yok. Bir çapası ile biçmesi var. Bunu da köylümüzün katlanması gerekiyor. Ben kendi bahçeme de köylümüze örnek olmak için lavanta dikeceğim. Lavantanın köyümüzde yaygınlaşmasını canı gönülden istiyorum. Buğday da, arpa da lavantadan elde edilen gelir kadar gelir yok” ifadelerini kullandı.

Nurhan İçmez

