10 ilde 25 bin TL'lik bebek kamerası çalan hırsızlar yakalandı

Edinilen bilgiye göre, aralarında Kocaeli'nin de olduğu 10 ilde bebek ürünleri satan mağaza işletmecileri, iş yerlerinde bebek odalarına yerleştirilen kameraların çalınması olaylarının artması üzerine şikayette bulundular. Kocaeli'de de son 2 ayda 5 farklı mağazada benzer hırsızlık olayları yaşanması üzerine Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri inceleme başlattı. Polis ekiplerince yapılan araştırmada, 10 ilde toplam 12 adet kamera çalan şahısların kiralık araçla Kocaeli'ne geldikleri tespit edildi. Aracın plakasını belirleyen polis ekipleri, kiralanan aracın Kocaeli'ne giriş yaptığını tespit ederek harekete geçti. İzmit D-100 karayolu Orduevi mevkiinde aracı durduran ekipler, B.Y. (28) ve Ş.Y.'yi (27) gözaltına aldı.

15 bin TL'lik bebek kamerası çalan hırsızlar suç makinesi çıktı

Şahısların emniyette yapılan incelemelerinde 10 ilde AVM'lerde bulunan bebek ürünleri satan bir firmanın mağazalarından özel bir teknikle bebek kameralarını alarmlarını etkisiz hale getirerek çaldıkları belirlendi. Şüphelilerden B.Y.'nin 17, Ş.Y.'nin ise 20 faklı suç kaydı olduğu tespit edildi. Toplamda 25 bin TL'lik bebek kamerası çalan hırsızlar, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Cihan Atik-Kübra Topçuoğlu

