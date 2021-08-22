10 milyon liralık vurgun yapan Arsızlar Çetesi çökertildi

Mart ve Haziran ayları içerisinde İstanbul'un Güngören, Küçükçekmece, Bahçelievler, Zeytinburnu, Eyüpsultan, Kağıthane ve Başakşehir ilçelerinde 13 adet işyerinde hırsızlık ve 2 farklı yerde yağmacılık ihbarları üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Şahısların, iş yerlerine girerek gündüz vakti farklı araçlarla girerek, çok sayıda eşyaları çaldığı tespit edildi.

Arsızlar Çetesine operasyon

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin İstanbul'da ün salmış olan Arsızlar Çetesi olduklarını belirledi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 10 Ağustos'ta bir eve yaptıkları operasyonda çete üyesi olduğu belirlenen Serdal B. (45), Orhan A. (32), Batuhan A. (31), Onurhan B. (27), Cem Ş. (21), Hasan H.Ç. (24), Zehra T. (26) ve Sultan A.'yı (19) yakalayarak gözaltına aldı.

4 kişi tutuklandı

Gözaltına alınan şahıslardan Serdal B., Batuhan A., Orhan A., Onurhan B. isimli şahıslar adli makamlarca tutuklanıp cezaevine sevk edildi. Öte yandan, Asayiş ekiplerinin operasyon anları polis kamerasına saniyeye yansıdı. Bunun yanı sıra Arsızlar Çetesinin farklı işyerlerinden yaptıkları hırsızlıklar güvenlik kameralarına yakalandı.

Hasan Zahid Ezim



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