11 yaşındaki Betül, “Yürümek istiyorum”

Muğla valiliği tarafından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyat ettirilen ve Denizli'deki özel bir merkezde tedavisi devam edecek Betül için Muğla Valiliği izniyle kampanya başlatıldı. Yaklaşık 2 yıl fizyoretarapi görmesi gereken minik Betül'ün masraflarının yarısını devlet karşılayacak. Diğer yarısı için ise yaklaşık 700 bin liraya ihtiyaç var.

Muğla'nın Menteşe İlçesi Türdü İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Betül Dal, doğumu esnasında beynine bir süre oksijen gitmedi. Yaşamsal faaliyetleri kısa süreliğine duran Betül, doktorların müdahalesi ile tekrar yaşama döndürüldü. 2 yaşında iken, çocuklarda ilerleyici kas yıkımı ve zayıflığına neden olan Duchenne Musküler Distrofisi hastalığına yakalandı.

5 kez ameliyat olan ve 11 yaşına kadar hiç yürüyemeyen Betül Dal son olarak Muğla Valiliği'nin katkıları ile Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat oldu. Denizli'de özel bir merkezde fizyoterapi görmesi gereken Betül'ün masraflarının yarısı devlet tarafından karşılanırken, Valilik denetiminde kampanya başlatıldı. İlkokul öğrencisi Betül'ün yürüyebilmesi için 2 yıl sürecek tedavisinin karşılanması gerekiyor. Yaklaşık olarak 700 bin lira tutacağı düşünülen tutar için Betül'ün annesi, “Kızım 11 yaşında ve yürüyemiyor. Yeni ameliyat oldu. Kızımın yürümesini istiyorum. Yardımlarınızı bekliyoruz maddi yönden” dedi.

Yürümek için desteğe ihtiyacı olduğunu söyleyen minik Betül ise, “Ben yürümek istiyorum. Bisiklet sürüp koşmak istiyorum. Kardeşimle dışarı çıkıp oynamak istiyorum. Koşup yürümek istiyorum” diyerek hayırseverlerin katkısını bekliyor.

Valilik himayesinde başlatılan kampanyanın hesap numarası: (T.C. Halk Bankası Muğla Şubesi: TR 42 0001 2009 2590 0001 0673 84)

Bekir Tosun

