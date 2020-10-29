110 yaşında korona virüsü yenen Hamide Nine alkışlarla taburcu edildi

Yaklaşık 10 gün önce bazı şikayetler ile Hendek İlçe Devlet Hastanesine başvuran Sami Ay isimli vatandaşın korona virüs testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıkan Sami Ay'ın, birlikte yaşadığı 110 yaşındaki annesi Hamide Ay'a da korona virüs testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan 110 yaşındaki kadın, Hendek İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaklaşık 10 gün süren tedavisi sonrasında korona virüsü yenerek sağlığına kavuşan 110 yaşındaki Ay, hastane çalışanları tarafından alkışlar ile uğurlandı.

Azim Çelik - Burak Can Tokyürek

