12 Dev Adam ilk galibiyetini aldı

Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Ademir Zurapovic, Martin Horozov, Zdravko Rutesic
Türkiye: Tolga Geçim, Şehmus Hazer 7, Samet Geyik 2, Doğuş Özdemiroğlu 1, Buğrahan Tuncer 17, Metecan Birsen 11, Furkan Haltalı 7, Sadık Emir Kabaca, Shane Larkin 22, Melih Mahmutoğlu 9, Berk Uğurlu, Muhsin Yaşar 8
Başantrenör: Orhun Ene
Büyük Britanya: Dan Clark 17, Teddy Okereafor 4, Gabriel Olaseni 15, Tarik Phillip 14, Carl Wheatle, Kavell Bigby-Williams, Ashley Hamilton 7, Benjamin Mockford 3, Dwayne Lautier-Ogunleye 5
Başantrenör: Marc Steutel
1. Periyot: 16-23 (Büyük Britanya lehine)
Devre: 37-37
3. Periyot: 60-54 (Türkiye lehine)
Oğuzhan Ort