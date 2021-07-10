12 yaşındaki Elif maganda kurşunlarının hedefi oldu

Olay, Şahinbey ilçesine bağlı Beybahçe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 12 yaşındaki Elif C. düğünleri olan yan komşularının evini pencereden seyrederken, merasim esnasında gelinin babası T.K. ruhsatsız tabanca ile havaya ateş açmaya başladı.

T.K.'nin silahından çıkan kurşunlardan biri pencereden dışarıyı seyreden Elif C.'nin kafasına isabet etti.

Ağır yaralanan Elif C.'ye ilk müdahaleyi yakınları yaptı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi küçük kızı ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı.

Tedavisi süren Elif C.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken polis evin çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Düğün evi yas evine dönerken gelin ile yakınları evin önünde hastaneden iyi bir haber gelmesini bekledi.

Yaşanan olayın ardından gözyaşı döken gelini yakınları teskin etti. Polisin olayla ilgili inceleme başlattı.

Muhammet Abdulkadir Esen



İLGİLİ HABER Havaya ateş eden maganda korku dolu anlar yaşattı

İLGİLİ HABER Magandanın 16 el ateş edip 2 günlük gelini boynundan vurduğu anlar ortaya çıktı

İLGİLİ HABER Maganda kurşunu az kalsın can alıyordu