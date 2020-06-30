13 ülkeye yerli çanta ihraç ediyor

Yaptığı çanta çevresinden olumlu tepkiler toplayınca bu çantayı seri üretime geçirmeye karar verdi. Ürettiği çantaları diğerlerinden ayıran en büyük özellik ise sıvı bir ortamda yaklaşık 1 metre kadar derinlikte yarım saat boyunca su geçirmeme özelliği olan IP 67 sertifikasına sahip olması. Ayrıca çantalar iç dizaynı istenilen ürüne göre değiştirilebilme imkanı sunuyor. Çantalar darbeye, toza, neme ve suya karşı dayanıklı olduğu için içerisine drone dışında önemli askeri malzemeler de taşınabiliyor. Hobi olarak başladığı drone pilotluğu kendisine yeni bir iş alanı ortaya çıkaran Aytaç Engin, 13 farklı ülkeye yerli üretim çantalarını ihraç ediyor.

“Çantalarımızın tamamı IP 67 sertifikasına sahip”

Drone çantalarının sağlam olması gerektiğini belirten İç mimar Aytaç Engin, “Yerli çanta üretimi fikri aslında kendi ihtiyacımızdan doğdu. Biz drone pilotları olarak cihazlarımız çok pahalı olduğu için onları koruyabilmemiz önemli. Çantalar genelde hep ithal olduğundan maliyetleri de çok yüksek oluyordu. İlk önce kendi ihtiyacımızı karşılamak için sonra arkadaşlarımızın da destekleriyle böyle bir işe girme kararı aldık. Bizim çantalarımız (hard case) tamamı IP 67 sertifikasına sahip. Yani sıvı bir ortamda yaklaşık 1 metre kadar derinlikte yarım saat boyunca bu çantaların su geçirmemesi öngörülür. Çantalar normal şatlarda suda batmıyor. Ancak suda batma eğilimi gösterirse yaklaşık 1-2 metre derinliğinde yarım saat boyunca su geçirmez özelliğe sahiptir. Metrekaredeki yüzey gerilimi 3 buçuk tona kadar baskıya dayanabilir bir yapıya sahip” ifadelerini kullandı.

“Askerimize ve kolluk kuvvetlerimize büyük fayda sağlıyor”

İthal olarak alınan çantaları artık yerli ürettiklerini belirten Engin, “Yaklaşık 1 yıldır yurt dışına ihracaatımız oluyor. Şimdiye kadar 13 ülkeye ihraç ettik ama bu sayı git gide artıyor. Yurt dışına şimdiye kadar bin adet üzerinde çanta (hard case) ihraç ettik. Özellikle Avrupa ülkelerinden çok fazla sipariş alıyoruz. Su, nem ve toz geçirgenliği olmayan ürünler o yüzden askeri ürünlere de çok uyumlu. Yerli üretim çantamız askerimize ve kolluk kuvvetlerimize büyük fayda sağlıyor. Özellikle sınır ötesi operasyonlarda insansız hava araçlarının ortam şartlarından etkilenmemesi için bu çanta (hard cese) kullanması neredeyse şart. Biz bu konuda da satış açısından da milliyetçi davrandığımız için uygun fiyatlarla devletimize destek oluyoruz” dedi.

Ahmet Faruk Sarıkoç - İslim Esra Çobanoğlu