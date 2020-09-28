13 yaşındaki çocuktan 3 gündür haber alınamıyor

Olay, Emirdağ ilçesine bağlı Aşağıpiribeyli Beldesinde meydana geldi. Geçtiğimiz Cumartesi günü saat 18.00 sıralarında evlerinin önünde oynayan İshak Akkuleli'nin bir süre sonra kaybolduğunu fark eden ailesi, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, beldede inceleme ve arama yaparken ayrıca sosyal medya üzerinden İshak Akkuleli'nin kaybolduğu ve görenlerin 155'e bildirmeleri yönünde paylaşımlar yapıldı. AFAD ekipleri de arama ve kurtarma köpekleri bölgede geniş çaplı ara faaliyeti başlattı.

Hayati Kanat

