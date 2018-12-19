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13 yaşındaki Efe'den 2 gündür haber alınamıyor

13 yaşındaki Efe'den 2 gündür haber alınamıyor
13 yaşındaki Efe'den 2 gündür haber alınamıyor

Bursa’da pazartesi günü arkadaşlarıyla oyun oynamak için evlerinin yakınındaki parka gittikten sonra bir daha haber alınamayan 13 yaşındaki Efe Doğan için arama çalışması başlatıldı.

Merkez Yıldırım İlçesi Yeşilyayla Mahallesi'nde oturan Doğan ailesinin oğulları Efe Doğan, 17 Aralık akşamı arkadaşlarıyla oyun oynamak için evlerinin yakınındaki parka gitti. Efe Doğan, gece geç saatlere kadar eve dönmeyince, aile aramaya çıktı. Sonuç alamayan aile, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu. Bunun üzerine polis ekipleri, 13 yaşındaki Efe Doğan için arama çalışması başlattı.

"Yetkililere sesleniyorum" diyen acılı baba Ersin Doğan, ''Allah rızası için oğlumdan bir haber getirin. Mahalleden "Hasan" diye bir arkadaşı var ondan da haber alınamıyor. Aklımıza bin bir türlü şeyler geliyor. Yeter ki oğlum gelsin, hiç kimseden şikayetçi olmayacağım. Belki bir hata yapmışsınızdır, belki bir yanlış yapmışsınızdır, ne olur merhamet edin. Benim iki gündür ciğerim ateşler içinde yanıyor. Allah rızası için canımı alsınlar ama bana oğlumdan bir haber versinler, dünyanın öbür ucu da olsa gider alır gelirim'' dedi.  

Ali Erdem

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