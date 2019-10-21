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130 bin işçi nefesini tuttu

130 bin işçi nefesini tuttu
130 bin işçi nefesini tuttu

Metal sektöründe faaliyet gösteren 186 iş yerinde çalışanların, 2020 yılındaki zam oranları belli oluyor. Sendika, yüzde 26 talep etmişti.

Arçelik, Bosch, Ford Otosan, Mercedes, Renault, Siemens, TOFAŞ ve TürkTraktör'ün de aralarında olduğu 186 iş yerinde çalışan yaklaşık 130 bin kişinin gözü kulağı, maaş zamlarının belirleneceği toplantıya çevrildi. Türk Metal Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın (MESS), 7 Ekim'de başlayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında bugün son defa bir araya gelmesi bekleniyor. Heyetler arasında yapılan önceki görüşmede maaş zamları konusunda herhangi bir mutabakat sağlanmadı. Sadece sözleşmenin kapsamı belirlendi. Türk Metal daha önce yapmış olduğu açıklamada; ilk altı ayda yüzde 26,28, ikinci altı ayda enflasyon +yüzde 1 zam istemişti. Sendika Başkanı Pevrul Kavlak “Bilimsel ve gerçekçi temellere dayanarak hazırladığımız taleplerimiz, inanıyoruz ki anlayışla karşılanacaktır” demişti. MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da “Sektörümüzün içinden geçtiği sıra dışı şartların dikkate alınacağına, başta ülkemiz olmak üzere bütün paydaşlar için olumlu sonuç doğuracak şekilde ortak akılla hareket edileceğine inanıyoruz” açıklamasını yapmıştı.


Türkiye Gazetesi 

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