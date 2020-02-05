14 Şubat için kutlama ve hediye seçenekleri

Sevgililer Günü yaklaşırken sevenleri de hediye telaşı sardı. Hediye seçimi konusunda kararsızlık yaşayan İstanbullular için el emeğiyle hediye hazırlamak isteyenlere atölye çalışmalarından, birbirinden özel tasarım ürünlerin yer aldığı alışveriş şenliklerine, aşk dolu konserlerden ebeveynler için çocuklarıyla birlikte sınırsız eğlenceye kadar birçok alternatifi yer alıyor.

Kalpten dokunan hediyeler

Akbatı misafirleri, bu yıl 8-9 Şubat tarihleri arasında yüzlerce yıldır her nakışı farklı bir anlam ifade eden dokumalar ile sevgilerini ifade edecek. Uluslararası Dokuma Sanatçısı, Akademisyen Fırat Neziroğlu ile birlikte gerçekleşecek olan dokuma atölyesi 14.00-16.00 saatleri arasında 60 dakikalık seanslar olarak düzenlenecek. Sevginin ilmek ilmek işleneceği atölyeler öncesinde Neziroğlu, misafirleri ile dokuma sanatına ilişkin bir sohbet de gerçekleştirecek. Sınırlı sayıda kontenjanla gerçekleşecek atölye için kayıtlar AVM'nin danışma noktasından yapılacak.

AVM, aynı zamanda kendini şımartmak ve sevdiklerini mutlu etmek isteyenleri 12-15 Şubat tarihleri arasında Akbatı Tasarım Pazarı'na davet ediyor. Tekstilden aksesuara, seramikten sürpriz tasarımlara kadar birçok alternatifin yer alacağı etkinlikte yediden yetmişe herkes aradığı hediyeyi bulabilecek. zemin katta gün boyu sürecek olan etkinlik, tüm misafirlerin katılımına açık olacak.

14 Şubat'ta Kalben rüzgârı esecek

Sevilen tarzıyla kısa zamanda büyük bir takipçi kitlesine ulaşan sanatçı 14 Şubat Cuma günü Akasya'da sahne alacak. Genç sanatçı, Akasya Güney Meydan'da saat 19.00'da misafirlere muhteşem bir müzik ziyafeti yaşatacak. Konser, tüm Akasya misafirleri için ücretsiz olarak gerçekleşecek.

Alışveriş seçeneği

Akmerkez Sevgililer Günü Alışveriş Şenliği 13-16 Şubat tarihleri arasında tasarım tutkunları için kapılarını açıyor. Modası asla geçmeyen hediye seçeneklerinin de yer alacağı Akmerkez Sevgililer Günü Alışveriş Şenliği'nde tasarım takılar, giyim, aksesuar, ev tekstili, dekoratif ürünler misafirlerin beğenisine sunulacak. Birbirinden keyifli etkinliklerin, atölye ve sürpriz çekilişlerin de dahil olacağı Sevgililer Günü Alışveriş Şenliği, dört gün boyunca 10.00 ila 22.00 saatleri arasında etkinlik alanında gerçekleştirilecek.

Sevgiliye hediye

Sevdiğimiz insanlara değerli olduklarını hissettirmenin ilk adımı onunla birlikte olduğunuz zamanlarda en iyi halimizle görünmekten geçiyor. Romantik ya da eğlenceli herkesin kendi tarzıyla duygularını ifade edebileceği farklı tasarımlardan oluşan DeFacto Nostalji Koleksiyonu, kadınların heyecanına ortak oluyor.

Koleksiyon şıklığıyla göz kamaştıran puantiyeli elbiselerden vatkalı rengarenk kazaklara, çekici ve asi deri pantolon, etek ve montlardan, rahat ve şık tavrıyla jean ve sweatshirt'lere, güçlü duruşu ve tutkusuyla gömleklerden şıklığın tamamlayıcısı ayakkabılar ve birbirinden zarif aksesuarlara kadar birçok alternatif sunuyor. Derinin ön plana çıktığı koleksiyon da tül detaylar gönülleri fethediyor. Kontrast etkisiyle kurtarıcı, özgüvenli duruşuyla tüm dikkatleri üzerine çeken siyah 14 Şubat'ta da kadınların vazgeçilmezi oluyor. Kadınların tarzıyla farkını ortaya koyduğu koleksiyon, eşlerini şımartmak isteyen erkekler için birçok hediye alternatifi sunuyor.

Çocuklar şubat ayında KidZania'da sevgi dolu hediyeler hazırlayacak

KidZania İstanbul'da çocuklar, 14 Şubat Sevgi Günü'nde Sanat Atölyesi ve Mücevher Dükkanı programlarına katılarak sevdikleri için hediyeler hazırlayacak. Çocuklar el emeği ile hazırlayacağı armağanlarla sevdiklerini mutlu edecek, paylaşmanın önemini kavrayacak. Radyo ve gazete de sevgi içerikleri paylaşılacak. 14 Şubat'a özel kurulacak Sevgi Duvarı'nda sevgi mesajlarını paylaşabilecek.