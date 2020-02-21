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15 aydır kayıp olan Burhan Aykurt ormanlık alanda ölü bulundu

15 aydır kayıp olan Burhan Aykurt ormanlık alanda ölü bulundu
15 aydır kayıp olan Burhan Aykurt ormanlık alanda ölü bulundu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde "İzmir’e gideceğim" diye evden ayrıldıktan sonra 15 aydır kayıp olan Burhan Aykurt'un cesedi ormanlık alanda bulundu.

15 aydır kayıp olan Burhan Aykurt ormanlık alanda ölü bulundu - Tıkla İzle

Dalaman'ın Kavacık Mahallesi'nde ormanlık alanda bir çoban, erkek cesedi görmesi üzerine jandarma ekiplerine haber verdi. Yapılan incelemede cesedin üzerinde yaklaşık 15 aydır aranan Burhan Aykurt'a ait olduğu belirlenen kimlik bulundu. Ceset cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Özel şirkette dağıtım elamanı olarak çalışırken, yıllık izine ayrılıp ‘İzmir'e gidiyorum' dedikten sonra ortadan kaybolan 35 yaşındaki Burhan Aykurt için ağabeyi Mahmut Aykurt, Müge Anlı'nın Tatlı Sert programına çıkmıştı. Müge Anlı'nın sorularına çelişkili cevaplar vermesi üzerine Burhan Aykurt'un cinayete kurban gitmiş olabileceği üzerinde durulmuştu. Son olarak Mahmut Aykurt, programa çıkmama kararı almıştı.

 

Murat Yalçın
 

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