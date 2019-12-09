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15 yıl hapis cezası alan 'ReİZ' rumuzlu dolandırıcı yakalandı

15 yıl hapis cezası alan 'ReİZ' rumuzlu dolandırıcı yakalandı
15 yıl hapis cezası alan 'ReİZ' rumuzlu dolandırıcı yakalandı

Trabzon'da 6 yıldır sahte kimlikle gizlenerek bir site üzerinden "ReİZ" ismini kullanarak dolandırıcılık yapan ve hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri www.darbeturks.com isimli site üzerinden “ReİZ” rumuzlu kullanıcıyı takibe aldı. "ReİZ" rumuzlu dolandırıcının G.E. isimli şahıs olduğu, Trabzon'da bulunduğu ve şüphelinin site üzerinden yetkisiz erişim, sahte kimlik, hacklink ve phishing sayfası satışı yaptığı tespit edildi. Hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası da bulunan G.E., Ortahisar ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. 2013 yılından bu yana sahte kimlik kullanarak gizlendiği anlaşılan G.E.'nin evinde yapılan aramada 1 adet cep telefonu, 1 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet harici Hdd, 1 adet flash bellek, 2 adet SIM kart, 3 adet DVD, 9 adet manyetik şeritli kart, 13 adet baskısı tamamlanmış sahte kimlik belgesi, 15 adet A4 baskısı alınmış sahte kimlik belgesi, çok sayıda baskı alınmış vesikalık fotoğraf, 1 adet kimlik kaplama PVC makinası, 1 adet vesikalık fotoğraf kesme makinası, 3 adet üzerinde Türkiye Cumhuriyeti ibaresi bulunan kabartmalı yüzük, 1 paket baskıda kullanılan ağır A4 kağıt, çeşitli isimler adına tanzim edilmiş fatura, teslim belgesi, fiş ve belgeler ile çok sayıda sahte kimlik belgesi yapımında kulla

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