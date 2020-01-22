156 kiloluk kadına hayati müdahale

Ordu'nun Fatsa ilçesinde ikamet eden 156 kg ağırlığındaki 59 yaşındaki Pembe Sarıhan rahminde kanama şikayeti ile başvurduğu hiçbir hastanede ameliyat için kabul edilmedi. Birçok hastane gezdikten sonra ameliyat olamamanın verdiği psikoloji ile son olarak OMÜ Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Bölümüne başvuran Pembe Sarıhan'ın tedavisi ve riskli görülen ameliyatı için Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. İdris Koçak kabul etti. Kansere dönme olasılığı bulunan hasta 3 saatlik süren kapalı yöntem ameliyat sonrasında sağlığına kavuştu.

Prof. Dr. Koçak, hastanın kendilerine kanama ve rahim kalınlığı şikayeti ile başvurduğunu belirterek, "Rahim ağzı kanserine dönüşme olasılığı vardı. Ekibimizle durumu değerlendirdik ve ameliyatı yapma kararı verdik. Çünkü hastanın ameliyat olmasa riski daha da büyüktü. Şu anda hastamızın değerleri çok iyi durumda. Kendisine geçmiş olsun diyorum. Yapılan müdahale ile kanser tehlikesini de önlenmiş olduk" dedi.

Pembe Sarıhan ise kızı Nazlı Önsöz aracılığıyla Prof. Dr. İdris Koçak'a başvurduklarını belirterek, "Çok şükür sağlığıma kavuştum. Ordu'nun Fatsa ilçesinde ikamet ediyorum. Kanama şikayeti ile kentte hastanelere başvurdum. Bizi kabul etmediler. Sonrasında Prof. Dr. İdris Koçak hocamıza başvurduk. Rahim kalınlığı teşhisini koyduktan sonra başarılı bir şekilde kapalı yöntemle ameliyatı gerçekleştirdi. Kendisine ve ekibine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.