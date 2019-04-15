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15'inci intihar teşebbüsünde 3 saatte ikna edildi

15'inci intihar teşebbüsünde 3 saatte ikna edildi
15'inci intihar teşebbüsünde 3 saatte ikna edildi

Antalya’da gittiği aile sağlık merkezinde kendisine 'uyuşturucu' iğne yapılmamasına sinirlenen kişi 4 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Zaman zaman çatıdan ayaklarını sarkıtıp panjur ve çanak antenin üzerine basarak, 'Beni kameraya çekin' diye seslenen şahsı onlarca meraklı vatandaş kamera ile görüntüleyip endişeli gözlerle izledi.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 15.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi 1081 Sokak'ta meydana geldi. İ.A. (27) isimli adam aile sağlığı merkezinde kendisine iğne yapılmasını istedi. Doktorların olumsuz yanıt vermesine sinirlenen İ.A. bir arka sokakta bulunan 4 katlı bir binanın çatısına çıktı. Şahsın çatıda olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Polis çatıya çıkıp İ.A.'yı ikna etmeye çalıştı. Para yardımı ve iğne yapılmasını isteyen İ.A. olay yerine Muratpaşa Kaymakamı'nın gelmesini istedi. Bunun üzerine kaymakam olduğunu söyleyen bir polis memuru çatıya çıkıp, İ.A. ile konuşsa da başarılı olamadı. Arada ayaklarını sarkıtan ve pencerenin panjuru ve çanak anten üzerine basan İ.A. “Beni kameraya çekin" diye seslendi. Şahsın, sarktığı anlarda vatandaşların yürekleri ağızlarına geldi ve “yapma, atlama” diye seslendi. İtfaiye ekipleri şahsın atlama ihtimaline karşı şişme yatak açtı.

"Heyecan oluşturdu" 

Onlarca vatandaşın cep telefonu ile görüntü almaya çalıştığı şahsın şimdiye kadar 14 kez intihara kalkıştığı, çeşitli suçlardan yüzün üstünde kaydının olduğu belirlendi. İ.A. polislerin kendisine yardım edeceklerini söylemesi üzerine yaklaşık 3 saat sonra ikna edilerek indirildi. Sağlık kontrolü yapılan İ.A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 

İsa Akar - Mustafa Bürge
 

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