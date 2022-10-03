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16 kişinin öldüğü feci kazada yaralı olarak kurtulan anne İHA'ya konuştu

16 kişinin öldüğü feci kazada yaralı olarak kurtulan anne İHA'ya konuştu
16 kişinin öldüğü feci kazada yaralı olarak kurtulan anne İHA'ya konuştu

Gaziantep’te yardım için duran İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Muhammet Abdülkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver'in de aralarında bulunduğu 16 kişinin öldüğü feci kazadan yaralı olarak kurtulan ve aynı kazada 2 oğlunu kaybeden yolcu Gülten Erpek, otobüs şoförünün kaza meydana geldikten hemen sonra takografla oynadığını ileri sürdü.

16 kişinin öldüğü feci kazada yaralı olarak kurtulan anne İHA'ya konuştu - Tıkla İzle

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 20 Mayıs Cumartesi günü meydana gelen ve İHA muhabirlerinin de aralarında bulunduğu 16 kişinin hayatını kaybettiği katliam gibi kazada yaralı olarak kurtulan 47 yaşındaki Gülten Erpek 2 çocuğunu kaza anında kaybetti. Erpek, İhlas Haber Ajansı muhabirine kazadan önce neler yaşandığını anlattı.

Hayatını kaybeden İHA muhabirleri ve acılı annenin çocukları aynı ismi taşıyordu

İstanbul'da çalışan oğlu Umut Erpek'i (20) alıp Diyarbakır'a getirmek için giden anne Gülten Erpek ve diğer oğlu Muhammet Erpek (12), 20 Mayıs Cumartesi günü Özel Diyarbakır firmasına ait 33 SR 157 plakalı yolcu otobüsünün ön tarafında 1,2 ve 3 numaralı koltukta çocukları ile seyahat ettiğini söyledi. Kazada İHA muhabirleriyle aynı ismi taşıyan Muhammet ve Umut hayatını kaybederken anne Erpek hafif yaralı olarak kurtuldu. Acılı anne feci kaza öncesinde en büyük hatanın otobüs şoföründe olduğunu belirterek yaşanan büyük ihmalleri ortaya serdi.

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