16 yaşındaki İnci ve köpeği böyle kurtarıldı

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar açıkları olan depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesinde 8 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremin hemen ardından böyle İnegöl'de İHH arama kurtarma ekibinden 5 kişilik ekipte gitti. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürerken, güzel haberlerde geliyor. Rıza Bey Apartmanı enkazında kalan 16 yaşındaki İnci Okan isimli genç kız sağ kurtarıldı. Enkazda kalan İncinin köpeği de ekipler tarafından kurtarıldı. Kurtarma anları ise böyle görüntülendi. Genç kız kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Köpeği de kendisine verildi. Bölgedeki kurtarma İHH İnegöl arama kurtarma ekipleri de eşlik etti.

Seyfettin Aras