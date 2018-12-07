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17 ilde infaz koruma memurlarına FETÖ operasyonu

17 ilde infaz koruma memurlarına FETÖ operasyonu
17 ilde infaz koruma memurlarına FETÖ operasyonu

İzmir merkezli 17 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda, örgütün ’mahrem imamları’ tarafından ankesörlü telefonlarla arandığı iddia edilen çoğunluğu infaz koruma memuru 62 kamu görevlisinden 53’ü gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor. Bu kapsamda yeni bir operasyonun talimatı verildi. Ankesörlü telefon üzerinden ardışık veya periyodik olarak örgütün 'mahrem imamları' tarafından arandıkları tespit edilen 46 infaz koruma memuru olmak üzere toplamda 62 kamu görevlisi hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir merkezli Adana, Manisa, Gaziantep, Balıkesir, Uşak, Isparta, Sivas, Elazığ, Karabük, Kütahya, Denizli, Ankara, Bursa, Erzincan, Kayseri ve Afyonkarahisar'da eş zamanlı operasyonlarda şu ana kadar 53 şahıs gözaltına alındı. Diğer 9 şüphelinin yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği belirtildi.  

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