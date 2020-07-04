İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

18 milyon İranlı korona virüse yakalandı

18 milyon İranlı korona virüse yakalandı
18 milyon İranlı korona virüse yakalandı

İran’da korona virüs ile mücadele konseyi üyesi Mesut Merdani, ülke genelinde şu ana kadar 18 milyon İranlının korona virüse yakalandığını açıkladı.

İran korona virüs ile mücadele konseyi üyesi Mesut Merdani, sonbahar mevsiminde influenza salgını ile korona virüs salgınını birlikte yaşayacaklarını belirterek, “Bu yıl ki sonbahar mevsimi diğerlerinden çok farklı olacak. Her yıl yaşadığımız influenza salgını, bu kez korona virüs ile birlikte olacak” dedi.

Korona virüsten ancak sağlık protokollerine uyarak korunabileceğini belirten Merdani, “Eğer sonbahar mevsiminde daha kötü bir tablo ile karşılaşmak istemiyorsak, şimdiden 60 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan hastalar üzerine yoğunlaşmalı ve onların virüse yakalanmalarını engellemeliyiz” dedi.

İran nüfusunun yüzde 20'sinin korona virüse yakalandığını söyleyen Merdani, “Bir bölgede korona virüse yakalananların yüzdesini almak için antikor testlerini kullanıyoruz. Biz bunu ülke genelinde uyguladık. Şu ana kadar 18 milyon İranlı korona virüse yakalandı” dedi.

Aynur Sena Çabuk

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.