19 Mayıs resmi tatil mi? Sokağa çıkma yasağı var mı?

19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? 17 günlük sokağa çıkma yasaklarının ardından 19 Mayıs Gençlik ve Spor bayramında sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı ve bugünün resmi tatil mi olduğu sorusunun cevabı vatandaşlar arasında merak edilen konular arasında. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre 1 Haziran'a kadar uygulanacak sokağa çıkma yasakları daha önce duyurulmuştu. Buna göre; hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00'den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı belirtilmişti. 19 Mayıs 2021 Çarşamba günü için ise şu ana kadar herhangi bir kısıtlama kararı açıklanmadı.

19 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

İçişleri Bakanlığından 19 Mayıs'ta yasak olduğuna dair bir genelge yayınlanmadı bu nedenle sokağa çıkma yasağı su an için bulunmamakta.

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs günü resmi tatiller arasında yer alıyor.