2. Abdülhamid Han Camii Cibuti'nin simgesi oldu

2019 Ramazan yardım kampanyası ile Türkiye ve dünyanın 98 ülkesinde ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı ulaştıran, farklı coğrafyalarda kurduğu iyilik sofralarıyla Müslümanlarla bir araya gelen Türkiye Diyanet Vakfı, Doğu Afrika ülkesi Cibuti'deki Müslümanları da unutmadı. Türkiye Diyanet Vakfı, Cibuti'nin en büyük camisi olma özelliğini taşıyan II. Abdülhamid Han Camisi ve Külliyesinde Ramazan ayı dolayısıyla iftar sofrası kurdu. Türkiye Diyanet Vakfı 2019 Ramazan faaliyetleri kapsamında Cibuti 2. Abdülhamid Han Camii avlusunda düzenlenen iftara, Türkiye'nin Cibuti Büyükelçisi Levent Şahinkaya'nın yanı sıra büyükelçilik çalışanları, TİKA Koordinatörü Mehmet Taha Doğan, Türkiye Maarif Vakfı Koordinatörü Enes Güneyli, THY Müdürü Ebubekir Ekici ile Cibutili Müslümanlar katıldı.

Büyükelçi Şahinkaya, 2015 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cibuti ziyareti sırasında, Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Gulle'nin, ‘'Ülkemde bir Osmanlı camisi görmek ve İstanbul ezanı duymak istiyorum” isteği ile caminin projesine başlandığını ve cami inşaatının 2019 yılında tamamlandığını söyledi. 2. Abdülhamid Han Camiinin Cibuti'nin en büyük cami olduğunu vurgulayan Şahinkaya, inşa edilen caminin başkentin en prestijli ve en güzel yerinde olduğunu ve caminin Cibuti için simge bir eser niteliği taşıdığını ifade etti.

Büyükelçi Şahinkaya, caminin resmi açılışının Türkiye'den ve Cibuti'den üst düzey katılımla Ramazan ayı sonrası süreçte yapılmasının beklendiğini kaydetti. Klasik Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyan Cibuti 2. Abdülhamid Han Camii, malzemelerinin büyük bir kısmı Türkiye'den getirilerek 24 aylık bir süreçte inşa edildi. Avlusu ve dış bahçesi ile birlikte 5 bin kişilik cemaat kapasitesi bulunan cami, 10 bin metrekarelik toplam alanıyla Cibuti'de simge eser olma özelliği taşıyor.

Mevlüt Hasgül