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2. Ulusal Doğu Ekspresi 'Tam O An' fotoğraf yarışması sonuçlandı

2. Ulusal Doğu Ekspresi 'Tam O An' fotoğraf yarışması sonuçlandı
2. Ulusal Doğu Ekspresi 'Tam O An' fotoğraf yarışması sonuçlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının himayesinde, TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin bünyesinde, düzenlenen 2. Ulusal Doğu Ekspresi "Tam O An" fotoğraf yarışması sonuçlandı.

2. Ulusal Doğu Ekspresi 'Tam O An' fotoğraf yarışması sonuçlandı - Foto Galeri

Kamuoyunun ve gençlerin ilgisini Doğu Ekspresi'ne, demir yollarına çekmeyi, Türkiye'nin tarihi, kültürel ve sosyal yönünü fotoğraf sanatının etkileyici gücüyle ortaya koymayı amaçlayan 2. Ulusal Doğu Ekspresi “Tam O An” fotoğraf yarışması sonuçlandı. Yarışmada birincilik ödülünü Bedriye Budak, ikincilik ödülünü İsmet Soner Yılmazer, üçüncülük ödülünü Ahmet Harmancı kazandı. 

Yarışmada birinciye 10 bin TL, ikinciye 7 bin TL, üçüncüye 5 bin TL, mansiyona (3 eser) 3 bin TL ödül verilecek.
Mansiyon ve sergileme ödüllerinin de yer aldığı 2. Ulusal Doğu Ekspresi "Tam O An" fotoğraf yarışmasının ödül gecesi 2 Temmuz'da yapılacak 

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