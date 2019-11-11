2. Uluslararası Dostluk Film Festivali'nin ilham kaynağı Aşık Veysel oldu

İkinci Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali İran'dan Nijerya'ya, Japonya'dan Finlandiya'ya, Şili'den Vietnam'a 61 ülkeden 750 film başvurusu aldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ana sponsorluğunda 81 ilde özel gençlik gösterimi yapacak olan festivalde yaklaşık 50 filmi seyirciyle buluşacak. Direktörlüğünü Faysal Soysal, Genel Koordinatörlüğünü Mehmet Lütfi Şen'in üstlendiği festivalde birbirinden heyecan verici yarışma filmlerini değerlendirecek jürinin başkanlığını usta yönetmen Reis Çelik yaparken; İran'dan Nima Javadi, Bosna'dan Ado Hasanovi, ülkemizden Feyyaz Duman ve Vuslat Saraçoğlu jüride yer alıyor.

Geçen yıl Fethi Gemuhluoğlu'nun ‘Dostluk Üzerine' konuşmasından ilhamla başlayan Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali bu yıl Anadolu'nun dostluk anlayışını sazıyla ölümsüzleştiren Âşık Veysel'le yoluna devam edecek. Hayatındaki bütün zorlukları sazıyla kurduğu dostlukla aşarak bize ölümsüz ve bilge âşık deyişleri bırakmış büyük ozan Âşık Veysel, bu sene Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali'nin ilham kaynağı oldu.

13-14-15 Aralık 2019 tarihlerinde Aşık Veysel anısına gerçekleşecek festival, perdede dostlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.