20 Ocak 2022 Perşembe günü Okullar tatil mi?

Yenişehir ve Orhaneli'de eğitime kar engeli

Bursa'nın Yenişehir ve Orhaneli ilçelerinde yoğun kar yağışının ardından eğitime 1 gün ara verildi.

Bursa'nın Yenişehir ve Orhaneli ilçelerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Yenişehir Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Meteorolojiden alınan bilgiye göre, ilçemiz genelinde etkili olması beklenen kar maksadıyla ilçemiz genelinde 19 Ocak 2022 Çarşamba günü tüm kademelerde eğitim öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca ilçemiz genelinde kamu kurum ve kurulumlarında çalışan hamile ve engelli personel de 19 Ocak 2022 Çarşamba günü 1 (bir) gün süreyle idari izinli sayılacaktır” denildi.

Kahramanmaraş'ta eğitime kar engeli 20 Ocak Perşembe günü de devam edecek.

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle verilen eğitim öğretim arası bir gün uzatıldı.

Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, “Mevcut hava şartları ve devam eden kış koşulları nedeniyle 20 Ocak 2022 Perşembe günü Milli Eğitim Bakanlığına bağlı il merkezi ve ilçelerimizdeki tüm okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personellerden hamile ve engelli olanlar da bir gün süre ile idari izinli sayılacaktır” denildi. Açıklamada, vatandaşların meydana gelebilecek buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklarla yüksek kesimlerdeki çığ tehlikesine karşı da dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Düzce'de eğitime kar engeli

Düzce'de dün başlayan etkisini sürdüren gün boyu sürdüren kar yağışı nedeniyle il genelinde 20 Ocak Perşembe günü 1 gün süreyle eğitime ara verildi. Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 20 Ocak Perşembe günü tatil edildiği bildirildi. Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı da duyuruldu.

Sakarya'da eğitime kar engeli

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, yüz yüze eğitime kar yağışı ve beklenen aşırı buzlanma sebebiyle 1 gün ara verildiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, dün akşam saatlerinden itibaren yer yer devam eden kar yağışı ve beklenen aşırı buzlanma sebebiyle okullardaki yüz yüze eğitime bir günlüğüne ara verildiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Vali Kaldırım sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Meteorolojik verilere göre, ilimizde yer yer devam eden kar yağışı ve beklenen aşırı buzlanma sebebiyle ilimiz genelinde eğitim - öğretime 20 Ocak Perşembe günü tam gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır” ifadelerini kullandı.

Ağrı'da eğitime kar engeli

Ağrı'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Ağrı'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Ağrı Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla ilimiz merkezinde ve ilçelerindeki tüm okullarda 20 Ocak 2022 Perşembe gününü kapsayacak şekilde yüz yüze eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarındaki engelli ve hamile personelimiz de 1 gün süre ile idari izinli sayılacaktır" denildi.

Keles'te eğitime kar engeli

Bursa'nın Keles ilçesinde yoğun kar nedeniyle eğitme 1 gün daha ara verildi.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Keles ilçesinde eğitme 1 gün daha ara verildiği açıklandı. Keles Kaymakamlığının yaptığı açıklamada, "İlçemizde etkili olan don ve buna bağlı oluşabilecek muhtemel riskler nedeniyle 20 Ocak 2022 Perşembe günü günü ilçe genelinde eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

Artvin'de okular kar ve buzlanma nedeniyle bir kez daha tatil edildi

Artvin merkez, ilçelerinde buzlanma ve kar yağışı nedeniyle yarın da eğitime ara verildi.

Kar tatilini Artvin Valisi Yılmaz Doruk sosyal medya hesabından duyurdu. Doruk açıklamasında, “Sevgili öğrenciler, ilimizde kar yağışı, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle 20 Ocak 2022 Perşembe günü Artvin genelinde tüm okullarda eğitim öğretime bir gün ara veriyoruz. Çalışmalarımıza evde devam edelim başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi. Bu açıklamanın ardından Artvin'de pazartesi, salı, çarşamba günlerinin ardından perşembe günü de eğitime ara verilmiş oldu.

Ordu'da eğitime kar engeli

Ordu'da yoğun kar yağışı nedeniyle 15 ilçenin tamamımdaki okullarda, 4 ilçede ise kısmi olarak eğitime ara verildi. Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde etkili olarak kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği belirtildi. Açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gülyalı, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki okulların tamamında eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, “Fatsa ve Ünye ilçelerimizde ilçe merkezi haricindeki okullar ile taşımalı eğitim sistemiyle gelen öğrenciler için, Perşembe ilçemizde taşımalı eğitim sistemiyle gelen öğrenciler için, Altınordu ilçemizde taşımalı eğitim sistemiyle gelen öğrenciler için ve Gökömer, Cumhuriyet (kırsal mahalle), Gerce ve Yağızlı mahallelerindeki okullarda 20 Ocak 2022 Perşembe günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Tamamen ve kısmen eğitime ara verilen ilçelerimizde engeli olan ve hamile kamu görevlilerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.

Batman'da iki ilçede kar tatili

Batman'ın Sason ve Kozluk ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeni ile okullar yarın tatil edildi. Kozluk ile Sason Kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda, devam eden kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle oluşabilecek muhtemel risklerden dolayı ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki bütün resmi ve özel eğitim kurumlarında 20 Ocak Perşembe günü eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamuda çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Erzincan'da kar tatili 1 gün daha uzatıldı

Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim-öğretime verilen tatil 1 gün daha uzatıldı.

Konuya ilişkin Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamada, “İlimizde olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitim-öğretime 20 Ocak Perşembe günü 1 gün daha ara verilmiştir. Üniversitemiz eğitime devam edecektir. Engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır.” denildi.

Bayburt'ta kar tatili 1 gün daha uzatıldı

Bayburt'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim-öğretime verilen tatil 1 gün daha uzatıldı.

Konuya ilişkin Bayburt Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde dün akşamdan itibaren etkisini sürdüren kuvvetli kar yağışı ile beraberindeki don ve buzlanma nedeniyle 19.01.2022 Çarşamba gününü kapsayan eğitim öğretim faaliyetlerine zorunlu olarak 1 gün süreyle ara verilmesi kararı; eğitim öğretim faaliyetlerinin güven içerisinde sürdürülebilmesine yönelik yapılan değerlendirmeler neticesinde 1 gün daha uzatılmıştır. Bu doğrultuda ilimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde eğitim öğretim faaliyetlerine 20.01.2020 Perşembe gününü kapsayacak biçimde 1 gün süreyle daha ara verilmesi uygun görülmüştür. Belirtilen tarihte kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile kamu personeli de bu kapsamda idari izinli sayılacaktır.” denildi.

İnegöl'de eğitime kar engeli

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kar nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi.

İnegöl Kaymakamlığının yaptığı açıklamada, “Meteorolojiden alınan bilgi doğrultusunda yüksek kesimlerde beklenen kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma riski nedeniyle, taşımalı eğitim yoluyla okullarına giden ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimiz 20 Ocak 2022 perşembe günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır” denildi.