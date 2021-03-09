İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

20 ton soğan ve 16 bin kasa küle döndü

20 ton soğan ve 16 bin kasa küle döndü
20 ton soğan ve 16 bin kasa küle döndü

Düzce’de sabah saatlerinde çıkan yangında sebze meyve hali alev alev yandı. 20 ton soğan ve 16 bin kasanın küle döndüğü yangın 1.5 saatte söndürülebildi.

Yangın 06.30 sıralarında Düzce Akıncılar Mahallesi'nde bulunan sebze ve meyve halinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yangın Akınlar Mahallesi'nde bulunan Düzce Belediyesi Sebze ve Meyve Halinde sabah saatlerinde ahşap meyve kasalarının tutuşması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın patates ve soğanların bulunduğu alana sıçradı. Haldeki çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonrasında yangın kontrol altına alındı. 1.5 saatlik müdahale sonrası kontrol altına alınarak söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi. 20 ton soğan ve 16 bin kasanın küle döndüğü yangın hakkında inceleme başlatıldı.

Enes Bektaş
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.