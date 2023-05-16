20 yıl önce minibüs satın aldı, klasik araç koleksiyoncusu oldu

3 çocuk babası Osman Çelebi, 20 yıl önce '52 AF 934' plakalı mavi renkli bir minibüs satın aldı. Sonrasında kendisine klasik araçlara karşı merak uyanan Çelebi, gün geçtikçe araç sayısını arttırdı. 20 yıllık süre içerisinde farklı markalardan ve renklerden oluşan 11 araçlık koleksiyonu tamamlayan Çelebi, her satın aldığı aracın plakasının son rakam gurubunu da ilk aracındaki gibi 934 olarak ayarladı. Çelebi, normal zamanda işyerinin kapalı deposunda muhafaza ettiği araçları, yılın belirli günüde muayene ve bakım için dışarıya çıkartıyor.

“Araçların hiçbirinde kullanıma engel durum yok”

Osman Çelebi (50), “Bu çocukluktan gelen bir merak ama bu birikim 20 yıllık. Şuan 11 tane klasik aracım var. İlk olarak bir mavi minibüs ile başladım, sonrasında da gerisi geldi. Bu araçların yıllık bakım ve muayeneleri var. Hepsinin bakım ve muayenelerini aynı zamana denk getirdik, o bahane ile getirdim ve burada sergilemeye başladım. İnsanlar burada durup fotoğraf ve video çekiyorlar. Onun dışında açıkta bırakmıyorum, kapalı garajda duruyor. Araçları istesem kullanıyorum ama genel manada gündelik kullanılacak araçlar değil. Hepsi bakımlı ve evraklı, en ufak eksiklikleri yok” dedi.

“Araçların benim için maddi bir karşılığı yok, satmayı düşünmüyorum”

Araçları kesinlikle satmayı düşünmediğini kaydeden Çelebi, “Bu araçların değeri kişiye göre değişiyor. Bana göre kıymetli ama bazı insanların hiç ilgi alanına girmez, çöp gözüyle bakabilirler. Bizim için ise maddi bir değeri yok. Plakalın sonunun hep 934 olmasının çok özel bir sebebi yok, ilk aracın sonu o şekildeydi, sonrası da öyle oldu” şeklinde konuştu.

“Araçların bir kısmı biz dünyaya gelmeden vardı, bu sevgi bize de aşılandı”

Babasının klasik araçlara olan merakını sürdürmeyi düşündüklerini belirten oğlu Hüsnü Çelebi ise “Biz de bu koleksiyonunun devamını sürdürmek için adım atıyoruz. Babadan oğula inşallah imkanlar dahilinde devam edecek. Biz küçüklüğümüzden bu yana bu araçların içerisinde büyüdük, birçoğu doğduğumuzda da vardı. Gün geçtikçe eklendi ve bu sevgi bize de aşılandı. Her görenin ilgisini çekiyor, özellikle renkli ve klasik olmaları insanları hayran bırakıyor” ifadelerine yer verdi.

Selim Kuşcu



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